الصين تعلن عن بادرة طيبة لحل الخلافات مع الفلبين

أكدت السفارة الصينية في مانيلا، اليوم الأربعاء، أن بكين ستبقي باب الحوار والاتصال مفتوحا.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من اعلان الرئيس الفلبيني أن الجهود الدبلوماسية مع بكين تسير في "اتجاه ضعيف".

وقال المتحدث باسم السفارة في بيان إنه: "لا تزال الصين ملتزمة بإدارة الاختلافات البحرية بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور".

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إن هناك حاجة إلى “نقلة نوعية” في كيفية تعامل بلاده مع قضية بحر الصين الجنوبي، في حين أن الجهود الدبلوماسية مع بكين تسير “في اتجاه سيئ”.

وقال ماركوس، في مقابلة مع وسائل الإعلام اليابانية، إن الصين تتجاهل الجهود الدبلوماسية التقليدية، وفقًا لبيان القصر الرئاسي.

وقال ماركوس الذي كان في اليابان لحضور قمة طوكيو التذكارية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا “حتى هذه اللحظة لجأنا إلى الأساليب التقليدية للدبلوماسية… لكننا نفعل ذلك منذ سنوات عديدة دون تحقيق تقدم يذكر”. دول آسيا (آسيان).

وقال ماركوس “لقد حان الوقت لكي تقوم الدول التي تشعر بأن لها دور في هذا الوضع، أن نتوصل إلى نقلة نوعية”، مؤكدا مجددا أن الفلبين تريد تجنب الصراع العنيف.

وأضاف أن حكومته ستواصل التحدث مع شركائها والتوصل إلى موقف مشترك يوضح مسؤولياتهم فيما يتعلق ببحر غرب الفلبين.