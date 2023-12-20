قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات في هذا الموعد

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لحدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحي قطر ۷۰۰ مم بشارع طراد النيل بالحوامدية خلف المركز الطبي، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار ٤٠٠ مم و٢٨٠ مم وذلك لإصلاح هبوط الصرف الصحي.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة (۸) ساعات من الساعة العاشرة مساء بعد غد الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/٢٢ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/٢٣.



وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بالحوامدية هي “العزبة الشرقية، قرية الشيخ عثمان، متفرعات شارع الجمهورية، طريق ١١”.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة اي معوقات للانتهاء من أعمال الإصلاح وفقًا للمواعيد المحددة.

وتوضح محافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.