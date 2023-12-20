لقاء عاجل بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره القطري في الدوحة| ماذا يجري؟

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الذي يقوم بزيارة إلى الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إنه خلال اللقاء جري استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر دبلوماسي، إن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد بارنيع التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل الثاني، الجمعة، لإجراء محادثات حول استئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وقالت المصدر لشبكة CNN، إن اللقاء بين ديفيد بارنيع ومحمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني كان إيجابيا، لافتا إلي أن إسرائيل وحماس لا تتحدثان مباشرة مع بعضهما البعض.

ويأتي الاجتماع بعد إلغاء رحلة أخرى كان من المفترض أن يقوم بها برنيع إلى الدوحة في وقت سابق من الأسبوع من قبل الحكومة الإسرائيلية.