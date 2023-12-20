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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خلال زيارته العاصمة الإدارية.. وزير الإسكان بزيمبابوي: مصر حققت نهضة في زمن قياسي

صدى البلد

قام دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والوفد المرافق له، بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اصطحبهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، فى جولة بمشروعات الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، والحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس"، ومنطقة الأعمال المركزية.

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وقدم المهندس شريف الشربيني، لوزير الإسكان بزيمبابوى والوفد المرافق له، شرحاً عن العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بالعاصمة، وفى مقدمتها مشروعا منطقة الأعمال المركزية والحدائق المركزية، وهى مشروعات فريدة من نوعها يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، من أجل فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.


وأشاد دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، ومرافقوه، بحجم الإنجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى زمن قياسي، معرباً عن إعجابه الشديد بمخرجات النهضة العمرانية المصرية، التى يرغبون فى الاستفادة منها، ونقل التجربة المصرية لبلدهم، نظراً للتشابه بين ظروف البلدين.


وانتقل وزير الإسكان فى زيمبابوى ومرافقوه، لمدينة حدائق العاصمة، حيث كان فى استقبالهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، واصطحبهم فى جولة بمواقع مشروع مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بجودة تنفيذ المشروع، وما يوفره لقاطنيه من مسطحات خضراء ومناطق للعب الأطفال، وغيرها من العناصر التى تحقق جودة الحياة للمواطنين.


كما زار دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، ومرافقوه، عدداً من مشروعات التطوير التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة القاهرة، حيث اصطحبهم المهندس محمد عادل، رئيس جهاز منطقة ماسبيرو، فى جولة بمشروعات تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، وتطوير "بحيرة عين الصيرة"، وتطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، وغيرها من مشروعات التطوير.

 

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