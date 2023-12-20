عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. و10 صور أثارت ضجة لـ دعاء فاروق بعد تصدرها التريند

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

txt

شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

txt

فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تسير الدراسات إلى أنها قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه لا يوجد طعام أو مشروب يعد بمفرده سببًا مؤكدًا للإصابة بالسرطان، ولكن تأثير النظام الغذائي العام ونمط الحياة الصحي يلعب دورًا هامًا في الوقاية من السرطان.

تحذيرات قبل تناول المسكنات المنومة

المسكنات المنومة هي أدوية تستخدم للمساعدة في النوم وتحقيق الاسترخاء والهدوء.

و تعمل هذه الأدوية عادة على تثبيط النشاط العصبي في الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد على تعزيز النوم

10 صور آثارت ضجة لـ دعاء فارق بعد تصدرها التريند| شاهد

تصدرت الإعلامية دعاء فاروق، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها رفقة زوجها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي

السرطان المسكنات المسكنات المنومة دعاء فارق النوم الأطعمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

10 صور آثارت ضجة لـ دعاء فارق بعد تصدرها التريند| شاهد

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تتألق على سلم الطائرة.. شاهد

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

ترشيحاتنا

لافروف يتهم أمريكا بالانخراط في مشاريع سرية ضد إقامة الدولة الفلسطينية

صناعة الشحن في خطر بسبب قوات متعددة الجنسيات تعمل بالبحر الأحمر ضد الحوثيين

عبر قناة السويس.. باخرة وقود عراقية للشعب الفلسطيني

إحداهن سافرت للخارج.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلتين من داخل مصعد

بيان عاجل من ملك الأردن بشأن محاولات تهجير سكان غزة عن أراضيهم

فولندام.. رحلة إلى عالم الطبيعة البحرية بقرية الصيادين في هولندا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

نشرة المرأة والصحة| أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. و10 صور أثارت ضجة لـ دعاء فاروق بعد تصدرها التريند

من داخل الأهرامات.. محمد كريم ينشر صورا جديدة لزيارة تيريس جيبسون

عروض لطلبة المدارس في مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ