نشرة المرأة والصحة| أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. و10 صور أثارت ضجة لـ دعاء فاروق بعد تصدرها التريند

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
توقف عن تناولها فورا.. أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تسير الدراسات إلى أنها قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه لا يوجد طعام أو مشروب يعد بمفرده سببًا مؤكدًا للإصابة بالسرطان، ولكن تأثير النظام الغذائي العام ونمط الحياة الصحي يلعب دورًا هامًا في الوقاية من السرطان.
تحذيرات قبل تناول المسكنات المنومة
المسكنات المنومة هي أدوية تستخدم للمساعدة في النوم وتحقيق الاسترخاء والهدوء.
و تعمل هذه الأدوية عادة على تثبيط النشاط العصبي في الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد على تعزيز النوم
10 صور آثارت ضجة لـ دعاء فارق بعد تصدرها التريند| شاهد
تصدرت الإعلامية دعاء فاروق، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها رفقة زوجها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي