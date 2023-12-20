نشرة المرأة والصحة| أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. و10 صور أثارت ضجة لـ دعاء فاروق بعد تصدرها التريند

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تسير الدراسات إلى أنها قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه لا يوجد طعام أو مشروب يعد بمفرده سببًا مؤكدًا للإصابة بالسرطان، ولكن تأثير النظام الغذائي العام ونمط الحياة الصحي يلعب دورًا هامًا في الوقاية من السرطان.

المسكنات المنومة هي أدوية تستخدم للمساعدة في النوم وتحقيق الاسترخاء والهدوء.

و تعمل هذه الأدوية عادة على تثبيط النشاط العصبي في الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد على تعزيز النوم

تصدرت الإعلامية دعاء فاروق، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها رفقة زوجها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي