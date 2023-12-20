نصائح هامة لتجهيز سيارتك للعمل في الأمطار .. كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد كبير من السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم ، بالإضافة الي أن سوق المستعمل يتميز بتوافر قطع غياره طرازاته ، بالإضافة الي سهولة إعادة بيعها من جديد ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع هيونداي افانتي موديل 2001 .

خلال فصل الشتاء تكثر مشاكل السيارات خصوصا عند نزول المطر ، وذلك لأن البرودة الشديدة تؤثر علي عوامل السيارة الحيوية والميكانيكية، بالإضافة إلي أن تجمعات المياه تعمل علي زيادة أعطال السيارة، لأن أغلب السيارات يفتقر معظمها لوسائل الحماية.

خلال فصل الشتاء يجب علي ملاك السيارات التأكد من صلاحية عمل مساحات الزجاج ، وذلك يتم من خلال فحصها ومعرفة ما اذا كان بها عيوب أم لا لأنها من أجزاء السيارة الهامة والتي تعمل باستمرار خلال فصل الشتاء نتيجة نزول الأمطار ، ويمكن استبدالها اذا لزم الأمر .

أطلقت شركة تويوتا اليابانية إصدار خاص من سياراتها تويوتا ياريس الجديدة ، وتنتمي ياريس الجديدة الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر ياريس بتصميم أنيق وجذاب ، وتم أطلاق ذلك الإصدار من تويوتا احتفالا بانتصاراتها الثلاثية في بطولة العالم للراليات.

رصد مصورون التجسس صور لسيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2026 الكهربائية ، وذلك خلال اختبارها علي الطرق العامة ، ولكن تظهر مرسيدس سي كلاس الكهربائية من خلف التمويهات الخارجية .



