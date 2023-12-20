عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

كيفية التأكد من صلاحية
كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

خلال فصل الشتاء يجب علي ملاك السيارات التأكد من صلاحية عمل مساحات الزجاج ، وذلك يتم من خلال فحصها ومعرفة ما اذا كان بها عيوب أم لا لأنها من أجزاء السيارة الهامة والتي تعمل باستمرار خلال فصل الشتاء نتيجة نزول الأمطار ، ويمكن استبدالها اذا لزم الأمر .

كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

قبل نهاية 2023| سيارات جديدة بـ 650 ألف جنيه بدون زيادات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 170 ألف جنيه

بالتالي يجب إزالة الشوائب والأتربة من المساحات ومن الزجاج قبل بداية العمل بها وإصلاحها حتي لا تتضرر المساحات أو الزجاج .

كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

- معالجة المساحات بالجليسرين :

كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

المساحات المتصلبة يمكن معالجتها من خلال وضع جليسرين عليها،  أو باستخدام منتج من منتجات العناية الخاصة بالمساحات ، بالإضافة الي انه يمكن استخدام الأغطية الخاصة بمساحات الزجاج، والتي يتم صنعها من مواد مقاومة للماء ومتينة .

- منع تجمد مساحات الزجاج :

كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

خلال فصل الشتاء يجب وضع مادة للحماية مع ماء المساحات ، وهذه المادة تعمل علي منع تصلب المساحات، و يفضل استخدام مساحات مغطاة بطبقة من السيليكون في الأماكن شديدة البرودة، بالإضافة الي انه قبل البدء في عمل المساحات يجب تفعيل وظائف التدفئة الداخلية وتدفئة الزجاج الأمامي.

المساحات الجليسرين معالجة المساحات بالجليسرين تجمد مساحات الزجاج منع تجمد مساحات الزجاج مساحات الزجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

بـ150 ألف جنيه .. سيارة بحالة جيدة للبيع |اعرف التفاصيل

مع اقتراب 2024.. سيارات جديدة بالسوق المصري

مميزات فورد إيفرست 2024 الجديدة

بي إم دبليو الفئة الثامنة تظهر بهذه المواصفات

أسعار بيجو 408 بالسوق المصري في عام 2023

تعرف على كيفية تدفئة مقصورة السيارة في الشتاء | تفاصيل

قبل انتهاء السنة.. سعر أودي A5 السيدان 2023 الجديدة

اركب تويوتا هاتشباك بـ 150 ألف جنيه

ترشيحاتنا

6 قرارات غير مسبوقة .. وزير المالية يعرض تفاصيل الحزم التحفيزية للإنتاج والتصنيع المحلى والتصدير

الصحف الكويتية اليوم| الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية.. غزة «أخطر مكان في العالم» للأطفال.. مصر: انتهاء مفاوضات سد النهضة ونحتفظ بحق الدفاع عن أمننا المائي

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

عبر مصر.. روسيا تعلن إرسال 18 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

الشناوي: عودة ديانج ضرورية لوسط ملعب الأهلي أمام أوروا الياباني

إيصال المساعدات ووقف إطلاق النار.. أبرز ما دار في لقاء وزيري خارجية الأردن وبريطانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

فيديو

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ