خلال فصل الشتاء يجب علي ملاك السيارات التأكد من صلاحية عمل مساحات الزجاج ، وذلك يتم من خلال فحصها ومعرفة ما اذا كان بها عيوب أم لا لأنها من أجزاء السيارة الهامة والتي تعمل باستمرار خلال فصل الشتاء نتيجة نزول الأمطار ، ويمكن استبدالها اذا لزم الأمر .

كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

بالتالي يجب إزالة الشوائب والأتربة من المساحات ومن الزجاج قبل بداية العمل بها وإصلاحها حتي لا تتضرر المساحات أو الزجاج .

كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

- معالجة المساحات بالجليسرين :

كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

المساحات المتصلبة يمكن معالجتها من خلال وضع جليسرين عليها، أو باستخدام منتج من منتجات العناية الخاصة بالمساحات ، بالإضافة الي انه يمكن استخدام الأغطية الخاصة بمساحات الزجاج، والتي يتم صنعها من مواد مقاومة للماء ومتينة .

- منع تجمد مساحات الزجاج :

كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

خلال فصل الشتاء يجب وضع مادة للحماية مع ماء المساحات ، وهذه المادة تعمل علي منع تصلب المساحات، و يفضل استخدام مساحات مغطاة بطبقة من السيليكون في الأماكن شديدة البرودة، بالإضافة الي انه قبل البدء في عمل المساحات يجب تفعيل وظائف التدفئة الداخلية وتدفئة الزجاج الأمامي.