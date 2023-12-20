دور مصر في الاستقرار.. رئيس وزراء اليابان يهنئ السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

وجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر في مصر.

وتطرق كيشيدا في خطاب التهنئة، إلى أهمية دور مصر في استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا، ونقل توقعاته بشأن التعاون المستقبلي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة، على أساس الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضي، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف 451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، إن نسبة التصويت في الانتخابات، هي الأعلى في تاريخ مصر، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خروقات شابت العملية الانتخابية، كما لفتت إلى أن تلك الانتخابات هي الأقل من حيث الإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والبالغ عددهم نحو 67 مليون فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ووفق الهيئة، فإنه تم تسجيل 44 مليوناً و88 ألف صوت صحيح بنسبة 88.9% من إجمالي عدد الأصوات.