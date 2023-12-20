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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى: الزواج له أركان وشروط .. هذا أهمها.. فيديو

الزواج
الزواج

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج له أركان وشروط ، ولا نكاح إلا بولي، موضحا أن الأب هو مصدر الدخول للمنزل، للحديث عن الزواج.
 


وفي السياق نفسه أوضح الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزواج له ضوابط وأركان، وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.

وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادها ركنًا.

وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.

وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ .

الزواج الزواج له ضوابط الزواج له ضوابط وأركان أركان الزواج

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