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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فراقك.. أحمد بتشان يختتم 2024 بأغنية جديدة

أحمد بتشان
أحمد بتشان

يستعد المطرب أحمد بتشان لطرح أغنية جديدة بعنوان بعد فراقك، وهي الأغنية الرابعة له خلال هذا العام.

أغنية بعد فراقك هي من كلمات محمد عاطف ألحان مدين ومن توزيع نادر حمدى، فيما أشرف على الأغنية ياسر خليل وهي من إنتاج شركة النيل. 

آخر أغاني أحمد بتشان

طرح المطرب الشاب أحمد بتشان، في وقت سابق، أغنية جديدة بعنوان معايا طول الليل، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لنجوم ريكورد عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع وسام عبد المنعم.

أغاني أحمد بتشان

وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة لـ بتشان خلال هذا العام بعد طرح أغنية هقول وأسمع وأنا جيت التى تم طرحها في شهر مارس الماضي.
 

أغنية أنا جيت 

ودخلت أغنية الفنان أحمد بتشان، بعنوان "أنا جيت" قائمة الترند بموقع "يوتيوب"، بجانب حصولها على إشادة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وخلال يوم من طرحها تجاوزت مشاهداتها 200 ألف مشاهدة.

أغنية أحمد بتشان من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، توزيع موسيقى إيهاب فاروق، وإنتاج مشترك بين نجوم ريكوردز وهاى واى.

ومنذ أيام طرح أحمد بتشان أغنية بعنوان «هقول وإسمع»، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، واشراف عام ياسر خليل، ودخلت الأغنية ضمن قائمة الـ 100 أغنية الأكثر استماعاً.

كان أحمد بتشان طرح مؤخرًا أغنية «ماجاش منك» من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق، وميكساچ وماستر نادر حمدى.

أحمد بتشان المطرب أحمد بتشان بعد فراقك أغنية بعد فراقك

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