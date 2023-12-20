كتائب القسام تعلن تدمير عربة عسكرية إسرائيلية بداخلها 7 جنود

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، استهداف عربة عسكرية إسرائيلية بداخلها 7 جنود وتدميرها بالكامل.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا آلية صهيونية في حي الشيخ رضوان وبداخلها 7 جنود بقذيفة الياسين 105 ودمرناها بشكل كامل”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، تفجير فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من جيش الاحتلال نحوها.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "مجاهدونا فجروا فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من الاحتلال نحوها ووقع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأمس، الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، تفجير منزل تحصن به 7 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من تفجير منزل تحصن به 7 جنود صهاينة شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.