اترحموا عليا.. وفاة شاب بعد أن تنبأ بموته إثر أزمة قلبية بالمنيا

بعد أن كتب على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" اترحموا عليا فإن الموت قريب جدا" توفي الشاب محمود الذي كان يعمل مصور إثر إصابته بأزمة قلبية مما أثار حزن الجميع من اهله أصدقائه بمدينة المنيا .



فقد توفي الشاب محمود المشهور بلقب " زنجر" إثر ازمه قلبية مفاجئة فقبل وفاته بأيام قليلة نشر رسالة حزينة على حسابه في فيسبوك تنذر بقدوم الموت المفاجئ.

وقدم أهالي وأصدقاء الشاب محمود ابن المنيا التعازي والمواساة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر منشورًا يقول فيه "اترحموا عليا فإن الموت قريب جدًا" وتحققت تلك الكلمات بعد مرور ما يقرب من15 يومًا.

أكد أقارب وأصدقاء المتوفى أنه كان يعاني من مرض الكبد لكنه كان يصارع المرض بشجاعة وصمود. وأشاروا إلى أنه كان شخصًا محبوبًا من قبل الجميع وعمل في مجال التصوير

وفاة شاب

توالت التعازي والنعي على منصات التواصل الاجتماعي للشاب وأعرب أصدقائه عن صدمتهم قائلين إن محمود كان شخصية رائعة ومحبوبة للجميع، وكان يتمتع بأخلاق حميدة ويحظى بكل احترام وتقدير.