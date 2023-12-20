عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البرومو التشويقي لفيلم الإسكندراني لأحمد العوضي يحقق 16 مليون مشاهدة

صدى البلد

حقق برومو فيلم الإسكندراني، إجمالي مشاهدات 16 مليون  مشاهدة على  مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا لأول مرة يحدث في تاريخ السوشيال ميديا.

وحقق البرومو التشويقي للفيلم الإٍسكندراني على حساب الفنان أحمد العوضي بالفيس بوك، 10 مليون مشاهدة في 24 ساعة، ولاقي تفاعل كبير وإشادات من الجمهور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

فيلم غيم ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

بينما حقق برومو فيلم الإسكندراني عبر موقع التيك توك 3 مليون مشاهدة أيضًا في 24 ساعات، بجانب تفاعل الجمهور بالمشاركة في نشر البرومو بشكل كبير على التيك توك.

ولقى البرومو عديد من التعليقات الايجابية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حصد البرومو 3 مليون مشاهدة في 24 ساعة، حيث تحمس البعض لرؤية الفيلم المقرر عرضه في جميع سينمات مصر في 4 يناير.

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحا كبيرًا.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

أحمد العوضى البرومو التشويقي الإسكندراني التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

موضوعات متعلقة

فيلم غيم ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

تفاصيل حفلات الكريسماس بالإسكندرية

استعدادًا لعرضه بالسينمات.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة"

اليوم.. مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يستأنف فعالياته بعد تأجيله

1+1 ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

فرسان الشرق تروى رحلة الفلكلور المصرى يومين بالجمهورية

فليحيا أبو الفصاد ومش بالورقة والقلم بنادي سينما المرأة.. الإثنين

الاحتفاء بمئوية سيد درويش على مسرح الجمهورية

ترشيحاتنا

أحمد موسى: مصر أنفقت من 300 لـ500 مليار جنيه على استصلاح الأراضي

دبلوماسيون بمجلس الأمن: نشعر بالإحباط إزاء تأجيل التصويت على وقف القتال بغزة

القنصل المصري بجدة: الأهلي واجهة مُشرّفة للرياضة المصرية |صور

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ميقاتي للتهنئة بفوزه بفترة رئاسية جديدة

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح.. حال رحيله للدوري السعودي

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن تحالف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ