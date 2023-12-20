أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

تصدر البلوجر محمد فرج تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور لعرضه الزواج على المذيعة لينة الطهطاوي بعد فترة قصيرة لا تتخطى العام من طلاقه الاول للبلوجر نورا ناصر.

ونشر اليوم البلوجر محمد فرج ، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ، صورا من خطوبته المذيعة لينة الطهطاوى.

وظهرت لينة بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون الأبيض المحتشم، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وتتميز لينة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد لينة أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وشارك محمد فرج جمهوره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، بمجموعة من صور عرض الزواج الرومانسي بلبنان برفقة البلوجر عمرو راضى وزوجته هدير.

وظهر فرج وخطيبته لينة الطهطاوي بملابس سوداء وسط الورد الحمراء والمناظر الطبيعية.

وفى هذا التقرير نعرض مجموعة من صورهم الأخيرة.

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