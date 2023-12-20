"لن نتسامح".. وزير دفاع الاحتلال يتوعد الحوثيين

أجرى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، جولة على متن سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية من طراز ساعر 6 في ميناء إيلات اليوم.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جالانت إن إسرائيل “لن تتسامح مع التهديدات ومحاولات مهاجمة إيلات”، وذلك في رسالة إلى الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وأضاف جالانت: “لن نتسامح مع التهديدات الموجهة ضد إسرائيل، إذا استمرت في استفزازنا، وحاولت مهاجمة إيلات بالصواريخ أو وسائل أخرى، فسنعرف ما يجب القيام به”.

وتابع قوله: "نحن نستعد، والقوات هنا جاهزة لكل مهمة وكل أمر. وستعرف إسرائيل من خلال القوات البحرية والقوات الجوية، كيف تدافع عن نفسها”.

وبالإضافة إلى مهاجمة السفن في البحر الأحمر، أطلق الحوثيون في اليمن عدة صواريخ كروز وطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية على إيلات، على الرغم من أن الدفاعات الجوية للاحتلال اعترضتها جميعها أو أخطأت هدفها.