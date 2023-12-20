عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"لن نتسامح".. وزير دفاع الاحتلال يتوعد الحوثيين

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أجرى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، جولة على متن سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية من طراز ساعر 6 في ميناء إيلات اليوم.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جالانت إن إسرائيل “لن تتسامح مع التهديدات ومحاولات مهاجمة إيلات”، وذلك في رسالة إلى الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وأضاف جالانت: “لن نتسامح مع التهديدات الموجهة ضد إسرائيل، إذا استمرت في استفزازنا، وحاولت مهاجمة إيلات بالصواريخ أو وسائل أخرى، فسنعرف ما يجب القيام به”.

وتابع قوله: "نحن نستعد، والقوات هنا جاهزة لكل مهمة وكل أمر. وستعرف إسرائيل من خلال القوات البحرية والقوات الجوية، كيف تدافع عن نفسها”.

وبالإضافة إلى مهاجمة السفن في البحر الأحمر، أطلق الحوثيون في اليمن عدة صواريخ كروز وطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية على إيلات، على الرغم من أن الدفاعات الجوية للاحتلال اعترضتها جميعها أو أخطأت هدفها.

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي جالانت الاحتلال إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

في اتصال هاتفي.. ميقاتي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه لولاية جديدة

ترشيحاتنا

التهديد مستمر.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اغتيال هنية ومشعل

مصر تستضيف بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأوليمبياد باريس

رموا الولد حيّ في الترعة .. إحالة أوراق شابين إلى المفتي بالبحيرة

الصحة السعودية: لا يجب القلق من متحور JN.1 أو اتخاذ إجراءات مشددة

"لن نتسامح".. وزير دفاع الاحتلال يتوعد الحوثيين

استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ