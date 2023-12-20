انسحاب جزئي وتهدئة تصل لشهر.. إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة الأسرى المطروحة

أفادت القناة الـ13 العبرية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين، بأن الصفقة المطروحة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، تتضمن إطلاق 30 إلى 40 رهينة مقابل إطلاق سراح أسرى بارزين.

وأوضحت القناة العبرية، أن “الصفقة تتضمن انسحابا جزئيا من بعض المناطق مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أفادت اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن إسرائيل اقترحت صفقة تبادل أسري مع حركة حماس الفلسطينية على مرحلتين.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن المصادر، أن “إسرائيل اقترحت أن تشمل المرحلة الأولى من الصفقة تبادلا للأسرى”.

وأضافت أن “إسرائيل اقترحت أن تشمل المرحلة الثانية صفقة شاملة فيها كل الخيارات”.

كما أفادت “يديعوت أحرنوت، نقلا عن مصادر، بأن حركة حماس الفلسطينية ترفض كافة مقترحات صفقة تبادل الرهائن التي لا تشمل وقف النار.