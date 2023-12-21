نشهد استقرارا بالأسعار|مجلس الوزراء: التموين أعلنت ضخ 245 ألف طن سكر بالأسواق..فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن هناك إهتمام من رئيس الوزراء بضبط أسعار السلع الأساسية، لإتاحة المزيد من السلع الأساسية في الأسواق، مؤكداً أن وزير التموين أعلن عن ضخ 245 ألف طن من السكر بالأسواق وسوف نشهد قريبا استقرار في الأسعار.

المتحدث بأسم مجلس الوزراء: هناك تنسيق دائم بين وزارتي الري و الخارجية



وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الجميع سوف يشهد إستقرار في الأسواق، لافتاً إلى أنه مع بدء موسم قصب السكر سيزيد الإنتاج ، وهناك مؤشرات على بداية إنخفاض سعر السكر عالمياً.



وأشار المتحدث بأسم مجلس الوزراء إلى، أن هناك تنسيق دائم بين وزارتي الري و الخارجية بشأن السد الأثيوبي، مضيفاً أن موقف مصر ثابت، و الدولة المصرية تحتفظ بحقها.