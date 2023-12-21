8 تعليمات مهمة من جامعة عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الأول

حددت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عددا من الضوابط والإجراءات على الطلاب الالتزام بها خلال امتحانات الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2023 - 2024.



وجاءت تعليمات كلية الحقوق جامعة عين شمس، كالتالي:

1-التواجد قبل الامتحان بنصف ساعة على الأقل والتوجه للجنة الامتحانية مباشرة والمعلن عنها مسبقا على صفحة الكلية.

2-يمنع منعا باتا دخول اللجنة الامتحانية بالموبايل أو أي اداة اتصال تستخدم في الغش.

3-لن يسمح بدخول الطالب اللجنة وأداء الامتحان إلا ببطاقة الرقم القومي أو كارنيه الكلية.

4-لا يسمح بدخول الامتحان بعد مرور ربع ساعة من زمن الامتحان.

5-على كل طالب إحضار الأدوات الشخصية الخاصة به.

6-يمنع منعا باتا الكتابة على ورقة الأسئلة وعلى الطالب الإجابة في كراسة الإجابة فقط.

7-على الطالب تسليم ورق الأسئلة وكراسة الإجابة للملاحظ.

8- على الطلاب الالتزام بالزمن المخصص للامتحان.

وعقدت كلية الحقوق ندوة لطلابها عن كيفية أداء محو الأمية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، عميد الكلية الدكتور محمد صافي، وبحضور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أحمد ديهوم، ومدير مركز تعليم الكبار بالجامعة الدكتور إسلام السعيد، ومديرة وحدة محو الأمية الدكتورة نهال عطية.

وقد افتتح الدكتور محمد صافي الندوة، وحث الطلاب على أهمية هذا العمل، وأن الكلية تحرص على مساعدة الطلاب على إنجاز هذه المهمة، ثم قام الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بتوضيح الإجراءات التي يقوم بها الطالب لإنجاز هذا العمل، واقترح بعض التوصيات لتشجيع الطلاب على القيام به، ومن أهمها منح الطالب الذي يؤدي محو الأمية دورات تدريبية مجانية تؤهله لسوق العمل، وقام بالرد على استفسارات الطلاب المتعلقة بإنجاز محو الأمية.

وكان قد كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور رضا حجازي وزير والتربية والتعليم طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub التابع لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-IHub.

وذلك خلال الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023، بحضور الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ولفيف من رؤساء الجامعات ورواد الأعمال والمستثمرين.

حيث احتضنتها القاهرة بالأمس في فعالية ختامية مميزة، عكست مدى اهتمام الدولة المصرية بدعم المبتكرين والنوابغ المصريين، وإيمانها بقدرتهم على صنع مستقبل مشرق لمصر ليلتقي المبتكرين والنوابغ من مختلف محافظات مصر، الذين قدموا ابتكارات ومشروعات مميزة في مختلف المجالات وتم الإعلان عن الفائزين في بعض برامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لعام 2023.