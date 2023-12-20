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تعليم

تدريبات وبرامج متخصصة.. جامعة سوهاج تدعم تطوير طلابها ذوي الإعاقات

طلاب ذوي الاحتياجات
طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد الدكتور محمد عبد العظيم نائب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، أن جامعة سوهاج تتخذ خطوات حاسمة نحو تحقيق الشمولية وتقديم الدعم الكامل لطلابها ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى سياسة الشفافية الكاملة لتوفير كافة المرافق والدعم لهؤلاء الطلاب في جميع الكليات.

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رعاية شاملة صحية ونفسية ومعنوية

وأوضح عبد العظيم، أن الجامعة تركز على تأمين الرعاية الصحية والنفسية والمعنوية اللازمة لضمان نجاح طلابها الأكاديمي والشخصي، وتعتبر هذه الجهود خطوة حيوية نحو تحقيق التكافؤ في فرص التعليم وتحقيق المساواة بين جميع الطلاب، بغض النظر عن قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة.

بيئة داعمة للجميع

وأشار نائب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، إلى أن هذه الخطوات تعكس التزامًا قويًا بتوفير بيئة شاملة وداعمة لجميع الطلاب، حيث تعزز هذه الرعاية الشاملة التنمية الشخصية والأكاديمية لجميع الطلاب، مساهمة في بناء مجتمع متكافل ومتساوي.

المبادرات للتنمية الشخصية والأكاديمية

وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم، أن هذه الرعاية الشاملة تعتبر جزءًا من مبادرات الجامعة الرامية إلى تعزيز التنمية الشخصية والأكاديمية لجميع طلابها، وهذه الجهود تعكس التفاني في تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير مجتمع متساوٍ وفرص تعليمية عادلة.

التفاعل الفعال بين الجامعة وطلابها

ولفت نائب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، إلي ان الجامعة تعزز التفاعل الفعال بين الجامعة وطلابها من خلال الرعاية الشاملة ودعم الطلاب ذوي الإعاقات، مما يتيح هذا التفاعل تقديم الدعم الفعال والمستدام لتحقيق نجاح الطلاب في مختلف جوانب حياتهم.

مستقبل يعتمد على التفوق والتكافل

ونوه الدكتور محمد عبد العظيم، بأن المركز يظهر تفانيه في دعم طلابه من خلال برامج تدريب مخصصة تعد خصيصًا لهم، ويشارك الطلاب في دورات تدريبية مصممة لتلبية احتياجاتهم الفريدة وتطوير مهاراتهم بشكل فعال.

لجان خاصة للاختبارات لتسهيل العملية التعليمية

وصرح بأن جامعة سوهاج تتيح لطلابها ذوي الاحتياجات الخاصة إمكانية الاستفادة من لجان خاصة أثناء الاختبارات، ويوفر المركز مراقبين يقومون بالكتابة للطلاب، وفي حالة المواد التي تتعلق باللغات، يوفر فريق الدعم مترجمين أو معيدين لضمان سير الامتحان بسهولة، موضحًا أن توفير تقنيات مساعدة للطلاب الكفيفين يعكس التزام الجامعة بتوفير أدوات تساعد في عملية التعلم، حيث يمتلك الطلاب الكفيفون إمكانية إجراء الاختبارات باستخدام أجهزة الحاسوب المتخصصة، مما يجعل العملية أكثر يسرًا وفعالية.

مستقبل يعتمد على التميز والتكافل

وقال إن جامعة سوهاج تبرز كمحطة متقدمة في تحقيق التغيير وتطوير المجتمع، مما يعكس التفاعل بين قطاع خدمة الطلاب وتنمية البيئة التزامًا راسخًا بتحقيق التطلعات المستدامة ورسم خارطة مستقبلية تعتمد على التفوق العلمي والاهتمام بالبيئة وخدمة المجتمع والاهتمام بتوفير الفرص للجميع.

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