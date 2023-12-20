رؤية مستقبلية.. خبير: الجامعات المصرية تجمع بين التعليم والتميز لطلابها ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة دينا الحمادي، مدير مركز جامعة حلوان لذوي الإعاقة، إن الجامعة تسعى إلى خلق بيئة تعليمية دامجة وجاذبة، تجعل منها مركزًا تنافسيًا للطلاب ذوي الإعاقة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، بجانب تعزيز المساواة وتشجيع التفوق لدى طلابها ذوي الإعاقة، مما يجعلهم نموذجًا يحتذى به في المجتمع.

وأكدت مدير مركز جامعة حلوان لذوي الإعاقة، توفير مجموعة من الخدمات المتميزة للطلاب ذوي الإعاقة، فالمركز يسعى لتحقيق دمج فعال يسمح للطلاب بالاندماج بشكل كامل في البيئة الجامعية، ولدعم رحلتهم الأكاديمية والمهنية، حيث تمت العديد من المبادرات مع الشركات والمؤسسات المختلفة لتوفير فرص العمل المناسبة لهم بعد التخرج.

وأوضحت الدكتورة دينا الحمادي، أن هذا الاهتمام يعكس رعاية الدولة المصرية وانحيازها الواضح لفئة ذوي القدرات الخاصة، منذ أن القي عليها الضوء الرئيس السيسي لدعم لذوي الإعاقة في مصر، مما يعكس التزامًا قويًا بضمان حقوق وفرص هؤلاء الأفراد في جميع جوانب الحياة.

وأشارت مدير مركز جامعة حلوان لذوي الإعاقة، إلى أن جامعة حلوان قامت بخطوات جادة نحو توفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة لهم، مؤكدة على الرؤية الطموحة للمركز في خلق بيئة تعليمية تنافسية تحفز الطلاب ذوي الإعاقة على تحقيق أقصى إمكانياتهم.

ونوهت الدكتورة دينا، بأن الورش والدورات التدريبية التي ينظمها المركز تسهم في تعزيز قدرات الطلاب والطالبات، وتعزيز الصحة النفسية لهم، خاصة في مواجهة التحديات والمواقف الصعبة التي قد يتعرضون لها، مثل التنمر والعنف، مؤكدة أن المركز يسعى جاهدًا لتشجيع طلابه على التغلب على المشاكل النفسية وتعزيز إيجابية التفكير لديهم.

وبالنظر إلى أهمية التواصل الفعال، يركز المركز على تنظيم دورات تدريبية للغات الإشارة للطلاب غير ذوي الإعاقة، بهدف تيسير التواصل بين الطلاب المختلفين وتعزيز التكامل في المحيط الجامعي.

ومع ذلك، لفتت الحمادي، الانتباه إلى أن هناك تحديات لا تزال تواجه هذه الفئة الهامة من الطلاب، رغم التقدم الذي تم تحقيقه، إلا أنها دعت إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي حيال التعامل معهم وتعزيز تكاملهم في المجتمع، مشددة على أهمية تطوير خدمات متكاملة لهم وتسهيل مشاركتهم في جميع الأنشطة الجامعية، مشيرة إلي أن هذه الخطوات تبرز التزام جامعة حلوان بتحقيق المساواة وتقديم دعم فعّال لطلابها ذوي الإعاقة، وتضعها في صدارة الجامعات التي تتبنى قيم الشمول والتنمية المستدامة في المجتمع.

وقد كشفت إدارة مركز تميز الافراد ذوي الهمم بجامعة حلوان عن ما يقدمه المركز للطلاب يشمل الآتي:

- تنفيذ عمل منحدرات لتتناسب مع الإعاقة الموجودة للطلاب بكافة الكليات

- تقوم الجامعة بتوفير وسائل تنقل داخل الجامعة نظرا لمساحة الجامعة الكبيرة من خلال أتوبيس مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة .

- تنظيم معسكرات و رحلات سنوية ترفيهية ترويحية لهم والإقامة بعض الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية فى خلال المعسكر .

- توفير الرعاية الصحية لهم و تحديد ما يحتاجونه من قبل الإدارة الطبية.



- يحق للطلاب ذوي الإعاقة الإقامة في المدينة الجامعية بدون مقابل وبالمجان بالإضافة إلى إعفاء الطالب من المصاريف الدراسية خلال فترة الدراسة .

- الإعفاء من المصروفات فى مرحلة الدراسات العليا (ماجستير - ودكتوراه) وأن هذه الميزة تنفرد بها جامعة حلوان دون الجامعات الأخرى.

- محاولة توفير الكراسي المتحركة والسماعات الطبية والنظارات الناطقة لذوي الهمم الذين يحتاجونها .