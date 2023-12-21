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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

7 بوسترات جديدة لـ " أبو نسب " مع طرحه اليوم

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أبو نسب عدد من البوسترات الفردية لابطال الفيلم ، تزامناً مع طرحه فى السينمات اليوم . 

وضمت البوسترات الفردية كل أبطال فيلم أبو نسب الرئيسين وهم محمد عادل إمام وماجد الكدواني وياسمين صبري ومحمد لطفي ووفاء عامر وعلاء مرسي وهالة فاخر .

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

تعرف علي موعد طرح فيلم " أبو نسب " في أمريكا وبريطانيا

طرح فيلم أبو نسب بالمملكة العربية السعودية.. الخميس المقبل

برومو فيلم أبو نسب : 

 

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام والذي يحمل أسم أبو نسب، استعداد لعرضه نهاية الشهر الحالي وتحديدا يوم 26  ديسمبر.

وظهر محمد عادل إمام فى البرومو  بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري.


كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري  ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

 

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