بدء تشغيل وصلات الصرف الصحي المنزلية بقريتي درنكة والدير في أسيوط

تناول اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، و "شون جونز" مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" الشاى مع أهالي قرية دير درنكة وشهدا تشغيل وصلات الصرف الصحي المنزلية، وسط إستقبال كبير من الأهالي بالزغاريد وهتافات "تحيا.. مصر" حيث عبر الأهالي عن سعادتهم بتشغيل الوصلات المنزلية التي يجري تنفيذها ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بدرنكة الذي يجري تنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

جاء ذلك خلال زيارته للمحافظة لتفقد وتشغيل بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمولها الوكالة بالمحافظة وذلك بحضور المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية ولورا جونزالز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة والمهندس علي عبدالرحمن الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بسوهاج والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وأحمد ثابت نائب رئيس المركز والمهندس أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأب بيشوى ممثل ايبارشية الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط والأب متياؤس ممثل لايبارشية الأقباط الكاثوليك بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة والعشرات من أهالي قرية درنكة ودير درنكة وبعض أطفال القرية وشباب الكشافة وبعض الجمعيات الأهلية بالقرية.



حيث تفقد محافظ أسيوط، ومدير الوكالة الأمريكية بعض منازل قرية دير درنكة وشاهدا بدء تشغيل الوصلات المنزلية بالقرية وسط سعادة كبيرة من الأهالي الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالزغاريد مرددين هتافات "تحيا مصر" واستمع المحافظ ومدير الوكالة إلى شرح من رئيس شركة المياه لمراحل المشروع التي تتضمن توصيل 3 آلاف وصلة منزلية بالقرية ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة وفي إطار مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA.



واستمع المحافظ ومدير الوكالة إلى رأي أهالي القرية في المشروع وأهميته مؤكدًا حرص القيادة السياسية على سرعة انجاز مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالقرى والنجوع وتغطية القرى بشبكات ومحطات الصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي جو من السعادة - وأثناء جولتهما التفقدية بقرية دير درنكة - لبى المحافظ ومدير الوكالة الامريكية دعوة أحد أهالي القرية "عم حسن" لتناول كوب من الشاي تعبيرًا عن سعادته وأهالي القرية لتوصيل خدمات الصرف الصحي والوصلات المنزلية لجميع منازل القرية والقرى المجاورة بالمركز، مشيدين بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية الصعيد.



وأشاد محافظ أسيوط بالمشروعات التي نفذتها الوكالة في قطاع الصرف الصحي بالمحافظة موجهًا الشكر لمسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولقيادات الشركة ولكافة العاملين بالمشروع، مشيرًا إلى جولاته الميدانية المتكررة لمتابعة تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات ومواقع العمل وتذليل العقبات أمام التنفيذ مؤكدًا على أهمية مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى "درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة" والذي تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه ويحقق استفادة لــ 11 ألف نسمة فضلاً عن مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير ويضم 3 محطات رفع هي (محطة دير درنكة الفرعية - محطة رفع دير درنكة المدمجة - محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد و 3 آلاف وصلة منزلية، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لهذه المشروعات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة وتزامنًا مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمام الدولة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.

وعبر مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية عن سعادته بتشغيل مشروع صرف صحي قرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة، مشيدًا بالاستقبال الكبير من الأهالي وسعادتهم بتشغيل المشروع الذي يعبر عن تلبيته لاحتياجات المواطنين بقرى المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة واستكمالًا لدور الحكومة في النهوض بالريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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