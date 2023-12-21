تمده بالكالسيوم.. فوائد لن تتوقعها للافوكادو على الأطفال

الكثير من الأطفال والرضع يعاني من الشعور بسوء الهضم بعد تناول الطعام، حيث يزيل الأفوكادو، اضطرابات وتهيج جدران المعدة، ويمنع تكوّن الغازات، كما أنه علاج طبيعي لمغص الأطفال ، ويعد مصدر للعديد من الدهون غير المشبعة الصحية والفيتامينات والمعادن، والتي لها أهمية كبيرة في عملية نمو طفلك وتطوره العقلي كما أنه يقوي حاسة البصر لديه،كما انه غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على عمل الجهاز الهضمي وعمليات الأيض وبناء البرروتوبلام،ووفقاً لموقع healthy children نعرض في هذا التقرير فوائد الافوكادو للأطفال.



فوائد الأفوكادو للأطفال:

تساهم الألياف في التقليل من الإمساك وأمراض القولون، مما يحسن عملية الهضم عند الأطفال.

يحتوي الأفوكادو على الأحماض الدهنية غير المشبعة الّتي تدعم صحة القلب والأوعية الدَّمويَّة، وكذلك على فيتامينات ومعادن مهمة، وأحماض أوميغا 3، ولا يحتوي على الكوليسترول.

الأفوكادو له دور كبير في محاربة الالتهابات ويعزز مناعة الجسم كما يحتوي الأفوكادو على مواد لها خصائص مضادة للميكروبات،وكذلك احتوائه على مجموعة الفيتامينات.

الأفوكادو يحتوي على الكالسيوم ويعززان بناء العظم، وتعد من أهم فوائد الأفوكادو للرضع

،والاطفال،كماةيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يتميز الأفوكادو بانخفاض نسبة السكر، وارتفاع نسبة الدهون الصحية والألياف.

يعزز نمو الدِّماغ ويحتوي على فيتامين هـ الذي يحمي الدِّماغ وخلاياه من التَّلف والأمراض.﻿

يحتوي على حمض الفوليك والحديد، الماغنيسيوم، الكاليسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، والزنك، وكل هذه الفيتامينات، والمعادن تساعد طفلك على النمو وتطوير قدراته.

يساهم الأفوكادو بتعزيز امتصاص الحديد، وتخليق خلايا الدّم الحمراء،لاحتوائة على فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الحديد، كما يحتوي على حمض الفوليك.

يساعد في منع الالتهابات الناتجة عن تلف الأنسجة المكونة لبشرة الطفل، وتهيج البشرة.