بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ وزير الخارجية ونظيره البريطاني

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي بين، وزير الخارجية سامح شكري، ونظيرة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، تقابل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم الحديث عن الوضع الإنساني في غزة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أنه تم الحديث عن وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لـ غزة.

ولفت إلي أن الحديث كان أيضًا من أجل صدور قرار من مجلس الأمن، بشأن ما يحدث في غزة.

وأوضح أنه تم الحديث عن قضية الهجرة، و الحوار بين البلدين، وما يحدث في السودان، ولبنان.