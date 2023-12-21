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كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى .. هل وصل إلى مصر؟ |فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدّمت مذيعة موقع صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن متحور كورونا الجديد والمعروف باسم “JN.1”، ونتج هذا المتحور عن السلالة الأم BA.2.86، وبحسب التقارير، فإن متحور “JN.1” يمكن أن يزيد من عبء الأمراض التنفسية.

 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه لا تزال اللقاحات الحالية تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور JN.1، وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا- سارس-2، وهو الفيروس المسبب لمرض كوفيد- 19.


كما أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن مرض كوفيد-19 ليس هو المرض التنفسي الوحيد المُنتشر، مشيرة إلى انتشار الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع.

ووجَّهت منظمة الصحة العالمية، بعض النصائح لاتخاذ تدابير الوقاية من العدوى، وذلك عن طريق استخدام وسائل جميع الأدوات المتاحة، وتشمل هذه التدابير: ارتداء الكمامة في الأماكن المُزدحمة أو المُغلقة أو سيئة التهوية، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان والحرص على تحسين التهوية.

 مع الحرص على الآداب التنفسية، أي تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، والمواظبة علي تنظيف اليدين، والحرص على متابعة التطعيمات ضد كوفيد-19 والأنفلونزا.
 

للمزيد من التفاصيل يرجى متابعة الفيديو التالي:

“JN 1 متحور كورونا الجديد كورونا شروق عادل

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