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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بحضور نجله.. لحظات من الوفاء والذكريات الجميلة بأمسية تكريم المخرج سمير سيف

صدى البلد

شهد مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر مشاركة وحضور كبير  بالأمسية السينمائية التي أقيمت في حب المخرج الراحل سمير سيف .

وقد قام مدير التصوير د.حسين بكر بتكريم إسم الراحل سمير سيف ومنح نجله داني سيف شهادة تقدير من المركز القومي للسينما، حيث ذكر خلال كلمته التي القاها بالإحتفالية  كيف جمعته مع الراحل ذكريات كثيرة منذ طفولته وحيث كان يحضر معه التصوير ، وكان دائما يهتم بكل تفاصيل العمل السينمائي .
حيث بدأت الإحتفالية  بسرد وثائقي لبعض محطات حياة الراحل ألقاها الناقد محمود عبد الشكور  الذي أدار المناقشة وتحدث خلالها رفيق عمره مدير التصوير د.سمير فرج الذي تذكر لحظات شبابه والصداقة التي جمعتهما وأستمرت علي مدار ٥٠ عاما ، حيث رجمعتهما علاقة العمل والصداقة والعلاقات العائلية، ولم يتحمل سرد الذكريات وسبقته دموعه أثناء الحدبث  و تحدث المخرج داني سيف نجل الراحل سمير سيف عن الراحل كونه كان يفضل أن يطلق عليه لقب الاستاذ بدلا من الدكتور سمير سيف وكيف كان صارما معه أثناء عمله كمساعد مخرج معه في بعض أفلامه . وذلك حرصا منه علي التعلم وليس هناك مجال لأن يتسامح معه في أي خطأ أثناء العمل . كما تحدث أيضا شقيق الراحل الأستاذ رفيق سيف والذي تذكر ذكريات طفولته وكيف كان  حبه للسينما رغم تفوقه الكبير، وكيف أقنع العائلة بقبول فكرة إلتحاقه بالمعهد العالي السينما . وتحدثت د.مني الصبان عن صداقتها مع سمير سيف وكيف كان صديقا متسامح مع الأخرين وتحدث أيضا المخرج أشرف فايق عن الراحل، و كيف كان المخرج سمير سيف عبقرياً أثناء إخراج افلامه وتحدث أيضا الناقد أحمد سعد الدين عن ذكرياته معه أثناء عمله معه بالمهرجان القومي للفيلم وكيف كان يتمني أن تصل الأفلام لشتي محافظات مصر.   وعرض خلال الأمسية  فيلم" أوغسطينوس بن دموعها " للمخرج الراحل سمير سيف .

والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس، و الفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

الفيلم تم تنفيذه فى 3 سنوات وتم تصويرة في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدولة الجزائر  وتونس وإيطاليا وفرنسا"، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف  أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز  هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.
وقدأشار مدير التصوير د.حسين بكر خلال الاحتفالية الي حرصه الدائم علي الأحتفاء بسينما البدايات وتكريم الرواد من السينمائيين  وكيف أن ذلك أحد أولوياته منذ توليه رئاسة المركز القومي للسينما .

جدير بالذكر أن الفيلم حاز على جائزة  افضل إنجاز فني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33 ، وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، كما تم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

أقيمت الفعاليات  تحت إشراف الكاتبة /امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية 
يذكر ان جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجمهور من محبي  السينما

الثقافة السينمائية المركز القومي للسينما المركز القومي الناقد محمود عبد الشكور المعهد العالي دولة الجزائر مركز الثقافة السينمائية مركز الثقافة السينمائي مركز القومي للسينما

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