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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية بمدينة أسوان الجديدة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، وموقف إدارة وتشغيل المشروع، الواقع فى الفيلات المُنفذة ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتى إيدج.

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كما عقد وزير الإسكان، اجتماعا مع الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، لمتابعة موقف تشغيل المشروع، موجهاً ببذل المزيد من الجهد للتسويق للمشروع على المستوى العالمي، لرفع نسب الإشغال، ووضع المشروع على قائمة الوجهات العالمية للسياحة العلاجية والاستشفائية.

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وزير الإسكان يتفقد مشروعات الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة


وتجول الوزير ومرافقوه بمختلف مكونات مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، ونماذجه المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولى الشركة القائمة على إدارة وتشغيل المشروع، والذين أوضحوا أن المشروع يتضمن مختلف مكونات السياحة العلاجية والاستشفائية، ويقدم خدمات على أعلى مستوى تضاهى المشروعات العالمية، كما تم التواصل مع كبرى شركات السياحة العالمية، لوضع المشروع ضمن الوجهات العالمية فى هذا المجال.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مشروعات الشريط النهرى السياحى مدينة اسوان الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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