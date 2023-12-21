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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروعات الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة

د. عاصم الجزار -
د. عاصم الجزار - وزير الاسكان

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة أسوان الجديدة، بتفقد مشروعات الشريط النهرى السياحى بالمدينة، يرافقه، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب/ وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.

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وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه بمشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، والتى تقع ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمدينة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ عامين.

وقال الوزير، يعد الشريط النهرى السياحى من أهم المشروعات بالمدينة، ومتنفسا ومتنزها لسكان المدينة، ومحافظة أسوان، مؤكدا ضرورة العناية التامة بالمشروع، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية، وخاصة للزراعات، من أجل الحفاظ علي المشروع فى أفضل صورة.

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وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المساحة الإجمالية لمشروع الشريط النهري السياحى، 1050 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات  سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة  - مراسي سياحية - مناطق العاب أطفال -  مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات)، والمسرح المكشوف : بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.

الدكتور عاصم الجزار أسوان الجديدة مشروعات الشريط النهرى السياحى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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