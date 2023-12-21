بيان عاجل من حماس بشأن صفقة تبادل الأسري مع إسرائيل

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها لن توافق على أي محادثات بشأن تبادل الأسرى إلا بعد أن تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان له، إن "هناك قراراً وطنياً فلسطينياً بعدم الحديث عن الأسرى أو صفقات التبادل إلا بعد الوقف الكامل للعدوان".

ويأتي ذلك في وقت زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى القاهرة، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

وجاءت زيارته بعد أن قالت إسرائيل إنها اقترحت وقف القتال لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة، وهو اتفاق مماثل للاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي والذي أدى إلى هدنة مؤقتة.

وعلى جانب آخر، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، إن الاحتلال الإسرائيلي وحماس "ليستا قريبتين من التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الحالي" بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأضاف المصدر الإسرائيلي: "في الوقت الحالي، لا تزال المفاوضات جارية، ولا يوجد شيء نهائي".

وأوضح المسؤول إن حماس تطالب بالمزيد من السجناء الثقيلين أكثر من ذي قبل، في إشارة إلى إطلاق سراح النساء الفلسطينيات والسجناء المراهقين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح رهائن في الاتفاق الأخير بين الجانبين.

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل تطالب حاليا بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في إطار أي اتفاق.

كما قال المسؤول الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة كجزء من الاتفاق، قد يستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين.