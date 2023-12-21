الجامعة العربية والصين تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الصينية، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان نفاذ المُساعدات الإنسانية التي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع الماسّة دون منع أو عرقلة.



جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، بمقرّ الأمانة العامة للجامعة اليوم /الخميس/، مُدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانج دي، والوفد المُرافق له.



وشدّد الجانبان ، على ضرورة استمرار تنسيق الجهود لفتح أُفُق سياسي وعقد مؤتمر دولي لتنفيذ رؤية حلّ الدولتين بالاستناد إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلاً وحيداً لوقف دائرة العُنف وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.



وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،أن اللقاء تناول استعراض الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة خاصةً العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرّض لها أهالي القطاع جرّاء الحرب الوحشية التي يشنّها جيش الاحتلال .