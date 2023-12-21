منها وداعا جوليا.. أفلام سينما زاوية من برنامج مهرجان الجونة اليوم

تعرض سينما زاوية اليوم عددا من الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة التي تختتم فعالياتها اليوم.

يُعرض في الساعة ٧ مساءً الفيلم الروائي "طوطم" للمخرجة المكسيكية ليلا أفيليس، الحائز على الجائزة الكنسية في مهرجان برلين السينمائي في ٢٠٢٣، وهو فيلم يحكي قصة سول، طفلة في السابعة من عمرها، والتي تقضي يومها في منزل جدها وتساعد أفراد عائلتها في الإعداد لحفلة عيد ميلاد مفاجئة لوالدها. خلال ساعات اليوم، تفرض الفوضى سيطرتها مدمرة روابط عائلة، وهو ما يساعد سول على استيعاب مفهوم التخلي.

يعرض أيضاً الساعة ٩:٣٠ م الفيلم السوداني "وداعاً جوليا" للمخرج محمد كردفاني، الذي عرض لأول مرة ضمن قسم "نظرةً ما" بمهرجان كان السينمائي الدولي وحصل على جائزة الحرية.

تدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل انفصال جنوب السودان بقليل، حيث تسعى مغنية سابقة من سكان الشمال من التخلص من الاحساس بالذنب بعد تسببها في وفاة رجل من الجنوب، عن طريق تعيين زوجته خادمة لها.

ختام فعاليات مهرجان الجونة

تختتم اليوم فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بعد اسبوع حافل بالأفلام والفعاليات الفنية المتضامنة مع غزة.

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن الحفل الذى تقيمه إدارة مهرجان الجونة بالإشتراك مع الهلال الأحمر لجمع تبرعات لصالح ضحايا أهل غزة.

وكتبت إلهام شاهين من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، قائلة: مهرجان الجونه يقيم حفل لجمع التبرعات بالاشتراك مع الهلال الأحمر المصرى .. من أجل مساعدة إخوتنا فى فلسطين .. شعار المهرجان سينما من أجل الإنسانية.

قدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، قسما خاصا بعنوان "نافذة على فلسطين"، والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

ويهدف مهرجان الجونة إلى التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.