هل الألعاب الإلكترونية حرام؟.. أمين الفتوى: غير جائزة شرعا في هذه الحالة|فيديو

هل الألعاب الإلكترونية حرام خاصة التي لم يكن فيها مقامرة.. سؤال ورد للشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى إن الألعاب الالكترونية فيها اختلاف فلو شغلتك عن طاعة الله وطاعة الوالدين وعملك فهي غير جائزة شرعا.

شروط وضوابط الألعاب المباحة في الإسلام .. أكدت دار الإفتاء أن الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال مُباحة، إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، و تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو للترويح عن النفس.

واشترطت الدار، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ألا يكون في اللعبة قُمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ ومراقبة من ولي الأمر لأبنائه.

شروط وضوابط ممارسة الألعاب الإلكترونية في الإسلام

حكم لعبة بابجي

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في وقت سابق، من لعبة «بابجي pubg»، وافتى بحرمتها وما يماثلها من ألعاب الكترونية، لإزكائها الفتنة والعنف والكراهية، قبل أن يشدد على خطورة تحديثها الأخير لتضمنه مشاهد لا تستقيم مع الدين.

وتراجع صناع لعبة «بابجي pubg» عن التحديث الأخير الذي أثار استياء وغضب متابعون ومؤسسات دينية، نتيجة لوجود مشاهد يضطر فيها اللاعب إلى السجود للأصنام للحصول على مكاسب في اللعبة، ليتصدر وسم «هاشتاج» على «تويتر» يدعو إلى حذف اللعبة من الهواتف.

وأكد الفريق في بيان سابق، أنه يحترم جميع الأديان والثقافات ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة للجميع.

وقال الأزهر، إن شريعة الإسلام لم تتوقف لحظة عن دعم كل خير نافع، ومواجهة كل شر ضار في شتى الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعية، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم في شمولٍ بديعٍ، وعالمية لا نظير لها في الشرائع.

وتابع : لا عجب -إن علمت هذا- من إباحة اللعب والترويح في الإسلام إذا اعتُبرت المصالح، واجتُنبت المضار؛ مراعاة لنفوس الناس وطبائعهم التي تملُّ العادة، وترغب دائمًا في تجديد النشاط النفسي والذهني والجسدي.



ولفت إلى أنه مع هذه الإباحة والفسحة، لا ينبغي أن نغفل ما وضعه الشرعُ الشريف من ضوابط لممارسة الألعاب حتى يُحافظ المرء من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ويمكن إجمال الضوابط في النقاط الآتية: