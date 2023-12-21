محافظ الفيوم: سرعة الانتهاء من المشروعات ذات الأهمية الملحة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، مؤكداً على سرعة الانتهاء من أعمالها، وتلافي ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة أولاً بأول، تمهيداً لدخول تلك المشروعات حيز الخدمة بكامل طاقتها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومسئولي الجهات المعنية.



تناول الاجتماع، مراجعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات والتى شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، واليريد، والتضامن الاجتماعي، ونقاط الإطفاء والأسواق، والأبنية التعليمية، ومناقشة آليات تسليم المشروعات التى تم الانتهاء من أعمالها بنسبة 100%، خلال المرحلة القادمة، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.



وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية سرعة الانتهاء من المشروعات ذات الأهمية الملحة الجاري تنفيذها ولم تنته بعد خاصة بقطاعي الطرق والصحة، مشدداً على سرعة الانتهاء من طريق الريان، مع تكثيف اللافتات الإيضاحية المضيئة بمواقع العمل تجنباً لأية حوادث به، وكذا أعمال طريق إطسا / الفيوم، إضافة لسرعة الانتهاء من المركز الطبي الحضري بقرية الريان، لافتاً إلى أنه تم التسليم الفعلي لعدد من المشروعات، وتم فرشها ودخلت حيز الخدمة بكامل طاقتها، كما تم التسليم الإداري لمعظم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وجاري العمل على فرشها، بجانب الإعداد لتسليم عدد من المشروعات الأخرى التى بلغت نسب تنفيذ أعمالها الإنشائية 100%، ولا زالت بها بعض الملاحظات التى لا تعيق التشغيل، وجارى العمل على تلافيها، مطالباً مسئولي دار الهندسة بإعداد بيان تفصيلي بالمشروعات التى لم يتم البدء في أعمالها الإنشائية، بجانب بيان آخر للمشروعات ذات النسب القليلة في التنفيذ، بهدف وضع الرؤية المنهجية للإسراع في أعمالها والانتهاء منها.

ووجه المحافظ، بوضع برنامج لتسليم كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها خاصة في قطاعات الصحة والإسعاف، والمجمعات الزراعية والخدمية، ومراكز الشباب والرياضة، وأبنية التنمية المحلية من مواقف وأسواق ونقاط إطفاء التى تقوم على إنشائها هيئة الأبنية التعليمية، كما وجه محافظ الفيوم منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ومسئولي مجلس مدينة إطسا بالتنسيق مع مسئولي دار الهندسة، ومسئولي الشركة المنفذة لأعمال موقف وسوق الغرق العمومي، لمعاينهما وتحديد ملاحظاتهما وسرعة تلافيها ليدخلا الخدمة في أقرب وقت، فضلاً عن سرعة تشغيل المجمعات الخدمية والزراعية التى تم الانتهاء منها وفرشها، ولم يوجد بها ملاحظات تمنع تشغيلها، بجانب سرعة الاستلام الإداري للوحدة الاجتماعية بقرية جردو، وسرعة تحديد الملاحظات الخاصة بأعمال تبطين المجاري المائية بشتى أنحاء المحافظة، بالتنسيق بين مسئولي دار الهندسة ومسئولي الري قبل السدة الشتوية لسرعة تلافيها، لافتاً إلى أهمية الاستثمار الأمثل لكافة المنشآت والأصول، التى تم إنشاء بدائل لها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وخلال الاجتماع، استعرض مسئولوا شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بالفيوم، عدد المشروعات بكل قطاع من القطاعات، وما تم نهوه منها، ونسب التنفيذ فى الجاري العمل به، ورصد الاحتياجات الحتمية لها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع من المشروعات، مشيرين إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم تضم عدد 1200 مشروعاً بمختلف القطاعات، تم نهو عدد 730 مشروعاً منها، وجاري العمل على قدم وساق لإنهاء المشروعات المتبقية، وتشهد المشروعات الجاري تنفيذها طفرة في أعمالها الإنشائية خلال الفترة الأخيرة، مما أسهم في تقدم المحافظة بالترتيب العام بين محافظات الجمهورية في نسب التنفيذ.