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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة السلام المدعومة من الأمم المتحدة: خطر المجاعة يهدد غزة

غزة
غزة

أكدت لجنة السلام الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، أن هناك خطر حدوث مجاعة في غزة وهو يتزايد كل يوم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

 

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وقالت لجنة السلام الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، إن الأعمال العدائية في قطاع غزة تترك جميع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ويتعرضون لخطر المجاعة.

 

وأضافت لجنة السلام الدولية المدعومة من الأمم المتحدة: “أكثر من 90% من السكان في قطاع غزة يواجهون أزمة الجوع أو مستويات أسوأ”.

 

وتابعت لجنة السلام الدولية المدعومة من الأمم المتحدة:: أسرة على الأقل من كل أربع أسر في غزة تواجه ظروف جوع كارثية".

 

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن، إن فريق المنظمة، الذي ظل يقدم الإمدادات الطبية للمستشفيات في شمال قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، لم يرصد أي استخدام للمراكز الطبية من قبل حركة حماس.

 

وحسب شبكة “آر تي”، قال بيبركورن : "لا، لم نر شيئًا كهذا، ولا يمكننا التحقق مما إذا كانت المستشفيات تُستخدم كمراكز طبية فقط".

 

ومع ذلك، أكد أن دور منظمة الصحة العالمية هو مراقبة وتحليل والإبلاغ عن الهجمات على المرافق الصحية، وليس إجراء تحقيقات جنائية.

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