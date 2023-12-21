جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في وسط غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه قام بتوسيع عملياته البرية في وسط قطاع غزة، حيث نفذت الفرقة 99 عملية في مناطق جنوب مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “قامت الفرقة 99 بمناورة في مناطق جديدة في وسط غزة، لإقامة سيطرة عملياتية بين مدينة غزة وما يسمى بالمخيمات المركزية – مخيمات اللاجئين في وسط غزة”.

وتابع:” خلال العملية، قتل اللواء 179 مدرع الاحتياطي ولواء المظليين الاحتياطي 646 أعضاء من كتيبة النصيرات التابعة لحماس ودمروا البنية التحتية للحركة، بما في ذلك الأنفاق ومستودعات الأسلحة”.

وفي خضم العملية، تم تنفيذ غارة جوية ضد خلية تابعة لحماس كانت تطلق قذائف آر بي جي من مبنى بلدي.

في هذه الأثناء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن لواء يفتاح التابع للفرقة واصل العمل على تطهير الأحياء الغربية لمدينة غزة من البنية التحتية لحماس.