عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور وزيرتي التضامن والبيئة.. تفاصيل مسابقة يوني جرين

صدى البلد

انطلقت اليوم مسابقة "يوني جرين" الوطنية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبرعاية وإشراف مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع "سامسونج مصر"، وذلك خلال حفل أقيم بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وآن كوفود قائدة فريق الإدماج الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي. 

تهدف المسابقة  الوطنية لتعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي.

 إذ يُعد التركيز على قضايا تغير المناخ خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030. 

كما تهدف لتمكين الشباب ودعم أفكارهم  التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا والتحديات التي تواجهها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

للمرة الثالثة على التوالي.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

ترشيحاتنا

إسرائيل تقـ.ـتل الأطـ.ـفال.. الجارديان تنشر شهادة طبيبة أسترالية عملت في غزة

شعبة الذهب تعلن 3 مسببات لارتفاع أسعار المعدن الأصفر | وتوقعات الهبوط

الحكومة: 26 جامعة جاهزة للاستثمار مع القطاع الخاص.. والمستثمرون: مستعدون للشراكة

تحذيرات رسمية .. نوات الشتاء في الإسكندرية | وهذه أشدها خطورة

جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب يتجولان في مستوطنات غلاف غزة

مدبولي يوافق على مقترحات شراكة مع القطاع الخاص لإدارة مدارس "النيل" واليابانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع.. لاميتا فرنجية بإطلالة كاجوال تحت أشعة الشمس

بدء توافد النجوم.. الصور الأولى من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

بعد الأزمة الأخيرة.. طريقة حفظ بصلة مقطوعة نصين لفترة طويلة

جريئة جدًا.. شمس الكويتية تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ