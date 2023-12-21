بحضور وزيرتي التضامن والبيئة.. تفاصيل مسابقة يوني جرين

انطلقت اليوم مسابقة "يوني جرين" الوطنية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبرعاية وإشراف مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع "سامسونج مصر"، وذلك خلال حفل أقيم بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وآن كوفود قائدة فريق الإدماج الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي.

تهدف المسابقة الوطنية لتعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي.

إذ يُعد التركيز على قضايا تغير المناخ خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

كما تهدف لتمكين الشباب ودعم أفكارهم التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا والتحديات التي تواجهها.