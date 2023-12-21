لكل متأخر فيه .. أمين الفتوى : هذا الدعاء مجرّب لتيسير الزواج

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إن الزواج تأخر عليها وتريد أن تعرف ماذا تفعل؟

دعاء مجرب لتيسير الزواج

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال في فتوى له اليوم الخميس: "فى دعاء مجرب لمن يرغب فى الزواج من الرجال أو النساء، أو عاوز يشترى عربية أو عاوز أى أمر يقضى".

ودعا قائلا: "بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى (قول حاجتك) لتقضى لى اللهم فشفعه فى".

أسامة قابيل: إخراج صدقات للمحتاجين أهم من تربية حيوانات أليفة فى البيوت

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، تعليقا على سؤال متصلة حول حكم إخراج أموال الصدقات فى تربية الحيوانات، ووجود محتاجين من الناس، إنه يجب علينا أن نراعي الإنسان في الصدقات التى نخرجها أولا، ويجب على من يربون الكلاب والقطط في المنزل بأعداد مهولة رغم أنَّه من الجيد الاهتمام بالحيوان، أن يهتموا بتوفير ما يصرفونه عليهم للإنسان، فهو مقدم عن رعاية الحيوان إلا لو كان هناك فائضًا.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف: " من يريد تربية حيوان أليف عليه الاكتفاء بروح واحدة للاستئناس، وتوفير بقية النفقات لإخراجها صدقات للمحتاجين، خاصة أنَّ تكاليف تربية بعض الحيوانات مرتفعة للغاية".

ونوه: لا ضرر في تربية قطط أو كلاب، لكن علينا مراعاة احتياجات الإنسان الذي كرمه الله وقد يدعو لك بدعوة مستجابة نتيجة جبرك لخاطره وأجره عظيم عند الله، مستشهدًا بقول النبي: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)".

داعية: الصدقة ترفع البلاء وتطهر من الذنوب والمعاصي

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الانفاق والصدقة ليست بالمال فقط، فالله سبحانه وتعالى عندما تحدث فى القرآن عن الإنفاق، قال "انفقوا مما رزقناكم"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ".

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، في فتوى له اليوم الخميس: "الإنسان عنده حاجة اسمها زكاة النعم، فكل ما أنعم الله به على الإنسان سواء علم أو خبرة فى عمل معين، يمكن أن يزكى بها، مثل الطبيب زكاة نعمه إنه يعالج المحتاجين، الصدقة تدفع البلاء، نعم لو عندك مصيبة، تدفع البلاء".

وأضاف: "لما تدفع الصدقة، وكل مال يدخل لك تخرج جزء منه لوجه الله، فتجد مريض يحتاج علاج، أو فقير يحتاج طعام، فكل اللى أنت بتعمله ده بيرفع عنك البلاء ويخفف عنك الذنوب والمعاصى"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم".