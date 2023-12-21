مصادر إسرائيلية: من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، أنه من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أفادت اليوم الخميس، نقلا عن مسئول إسرائيلي كبير، بأنه لا توجد مفاوضات بشأن صفقة رهائن في الوقت الحالي.

وحسب الصحيفة العبرية، قال المسئول الإسرائيلي: “كانت هناك اجتماعات مع القطريين أظهرنا فيها استعدادنا للتوصل إلى اتفاق جديد، ونحن نصر على أن نواصل من حيث توقفنا في المرة السابقة: إطلاق سراح 17 امرأة وطفلا من أصل 92 كانوا على القائمة”.

وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، قال: “لن نوافق على حكم السلطة الفلسطينية لغزة طالما أنها تحرض ضد إسرائيل، وتعلم الأطفال قتل اليهود ولا تهتم حقا بالمصالحة. نحن بحاجة إلى قيادة جديدة، مدنية ومحلية، لتولي زمام الأمور بأيديهم، ونأمل أن يحدث هذا في نهاية الحرب”.