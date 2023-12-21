الهلال الأحمر الفلسطيني: يجب إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة دون شروط

أكدت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، ضرورة إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وتابعت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني:"نواصل جهودنا بالتنسيق مع شركائنا لتعزيز عمل المؤسسات الإغاثية في قطاع غزة".

وقالت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني:"نعاني صعوبة في التواصل مع طواقمنا بالمحافظات الجنوبية بغزة جراء انقطاع الاتصالات".

وأضافت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني : جميع المستشفيات في قطاع غزة خرجت تماما عن الخدمة، مضيفة:" جيش الاحتلال اعتقل طواقم الهلال الأحمر في مركز إسعاف جباليا ولا نستطيع التواصل معهم".

وتابعت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني : طواقمنا تواجه صعوبات كبيرة في أداء عملها الإنساني بقطاع غزة".