غير مقبول.. بيان عاجل للبرهان بشأن أحداث "مدني" بولاية الجزيرة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان، مؤكداً حرص القوات النظامية المختلفة على القضاء على مليشيا الدعم السريع.

وذكر رئيس المجلس القائد العام خلال مخاطبته ضابط منطقة البحر الأحمر العسكرية : ما حدث فى مدني بولاية الجزيرة غير مقبول وستتم محاسبة كل من تسبب أو تهاون ولا مجاملة في ذلك ".

وأضاف : سننتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السودانى وسنقاتل لدحر وهزيمة المليشيا الإرهابية المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني.

وتابع : ونقول لهم لا مجال لحكم السودان إلا عبر الإنتخابات ، مضيفاً أن النصر سيكون حليفنا" مناشداً الجميع عدم الإلتفات لمروجي الشائعات التي يطلقها العملاء وتستهدف التشكيك فى القوات المسلحة والشعب السودانى وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين.

وأردف" نطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لآخر جندي حتي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلحة.

وتعهد بأن أن كل من تعاون مع المليشيا المتمردة سيدفع ثمن تعاونه.

وحيا البرهان شهداء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري، والتفاف الشعب السوداني والحركات الموقعة حول قيادتها العسكرية التى ظلت تقاتل مليشيا آل دقلو والتى وصفها "بالسرطان "لافتا إلى دعم بعض القوى السياسية والخونة للتمرد فى حربه على الدولة السودانية وتفتيت وحدته، مؤكداً أن كل عميل وخائن سيجد الردع والحسم والمحاسبة.

وتطرق البرهان إلى الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع تجاه المواطنين والأعيان المدنية وقال " نستغرب من حديثها بأنهم سيحمون مواطني المناطق التي احتلوها، وزاد قائلا " كيف يستقيم ذلك والمليشيا تحتل المنازل وتنهب فى نفس الوقت" منوها إلى أن العالم شهد بفظائع المليشيا الإرهابية ضد المواطنين وتدمير البنيات التحتية للدولة.

وجدد أيضا المضي قدما فى العملية التفاوضية وفق الثوابت الوطنية ،قائلا "لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة وذل للقوات المسلحة والشعب السودانى" وأنه لابد من وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة والمستشفيات ومنازل المواطنين.

وانتقد رئيس المجلس بعض القوى السياسية التي ظلت تطلق الشعارات والاكاذيب التي تستهدف وحدة الصف الوطني والقوات المسلحة.

وأتم : عندما يحقق الجيش انتصاراً يقوم المتعاونون مع المليشيا بنشر أكاذيب بأن القوات المسلحة تستهدف المدنيين عبر الطيران، بل نؤكد أن القوات المسلحة تحمي المدنيين وهذه فرية منهم ، معبراً عن تقديره العميق لدور الإعلام والصحفيين وكتاب الأعمدة ووقوفهم ومساندتهم للقوات المسلحة في حربها ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانها من العملاء وفضحها للجرائم والإنتهاكات الجسيمة التي ظلت ترتكبها.