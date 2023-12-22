ليت الخطيب يعود يوما | "بيبو" يستعرض مهاراته في مران الأهلي بالسعودية

لفت محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ورئيس البعثة الحمراء بالسعودية الأنظار بقوة حين داعب الكرة خلال المران الرئيسي للفريق.

شهد مران الأهلى فى السعودية لقطة رائعة من الخطيب عندما داعب الكرة بذكريات الزمن الجميل في مشهد أثبتت أن الذهب لا يصدأ وكأن لسان حالها يقول ليت "بيبو" يعود يوما.

وكان الأهلي قد خسر من فلومنينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة الماضية، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني اليوم الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وذالك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمسابقة.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة وتحقيق الميدالية البرونزية لمصالحة جماهير القلعة الحمراء، بعد الهزيمة خلال المواجهة الماضية أمام النادي البرازيلي.