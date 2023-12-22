أحمد عيد عبد الملك يضع حلولا لإنقاذ الزمالك هذا الموسم

وضع أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، روشتة من أجل انقاذ الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وتحقيق بطولات هذا الموسم.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "اول ماتش للزمالك بعد شهرين اللاعيبة تاخد اجازة اسبوع وترجع تكون فتحت القيد وجبت مدرب اجنبي وجبتلك بتاع ٤ او ٥ صفقات محترمة وسيب الراجل يشتغل احلي فترة اعداد علشان نلحق الموسم"

واضاف "الي نفع فيريرا اول ما جه ان الدوري قعدنا شهرين من غير لعب وده فرق كتير معانا في كل حاجة"

وتابع "فرصة والله تلحق الموسم ببطولتين علي الاقل منهم الكونفدرالية الي هتتصعب الادوار الجاية ..سهلة اهي والله 🤝"

وكانت رابطة الاندية قد اعلنت عن تأجيل مباراة الزمالك امام سيراميكا كليوباترا والتي كان مقرر إقامتها يوم2 يناير ضمن منافسات بطولة الدوري.