ضربة موجعة للنادي الأهلي قبل لقاء أوراوا الياباني "تفاصيل"

تلقت إدارة الأهلي، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بتغريم المارد الأحمر بسبب الحضور الجماهيري خلال الأيام الماضية في التدريبات، خلال المعسكر المقام حاليا بالسعودية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عبر حسابه علي فيسبوك، إن الفيفا قرر تغريم الأهلي 10 آلاف فرانك سويسري، بسبب اقتحام الجماهير ملعب التدريب قبل مواجهة فلومينينسي، بالإضافة إلي منع بعض المشجعين من حضور المباراة المقبلة.

وكان الأهلي قد خسر من فلومنينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة الماضية، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني اليوم الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وذالك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمسابقة.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة وتحقيق الميدالية البرونزية لمصالحة جماهير القلعة الحمراء، بعد الهزيمة خلال المواجهة الماضية أمام النادي البرازيلي.