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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد| كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي

تحرص الفنانة كارولين عزمي ، على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث اطلالتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.


وخطفت كارولين عزمي ، أنظار متابعيها بأنوثتها وجمالها، مرتديه فستان قصير بالون البيبي بلو ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج صاخب أبرز جمالها، مع تسريحة شعر جذابة بشكل لامع.


 

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم"لسهفيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكايةمجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.

الفنانة كارولين عزمي هنا يسري في كل أسبوع حكاية شادي عبد السلام مسلسل في كل أسبوع حكاية مصطفي جمال

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