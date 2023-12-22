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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على قائمة برامج راديو 9090 فى عام 2024

اسعاد يونس
اسعاد يونس

أعلنت شبكة راديو 9090 عن قائمة البرامج التى سوف تقدمها خلال عام 2024، وتضم القائمة برامج جديدة فيما يستمر عددا من البرامج التى سبق وتقديمها خلال عام 2023.

 

قائمة برامج 9090 

ويقدم راديو 9090 مجموعة من الرامج المختلفة ومنها برنامج زي ما بقولك كدة لأسعاد يونس، وبرنامج أجيال لمحمد رفعت وفاطمة مصطفى، وبرنامج أيه المشكلة مع مي إيهاب،  وبرنامج علشان الزحمة تعدي لمحمد نشأت وشيماء حافظ، أما برنامج عربيتك مع معتز عاطف.

كما تقدم الإعلامية فاطمة مصطفى برنامجها الشهير الراديو بيضحك، والمنافيستو لأحمد الطاهرى، كما يقدم كريم سعيد برنامج الحفلة، ومحمد على خير يقدم اللى جاي خير، وأحمد خيري يقدم حال بلدنا.

ويقدم أحمد يونس برنامجين وهما كلام معلمين وصباحك ومطرحك، وبرنامج كمل يومك مع فادي إبراهيم وتقدم داليا الخطيب برنامج بعنوان ست البيت ومينا عطا وسالى سعيد يقدمان برنامج بعنوان لسة الصبح وملوك الكورة يقدمه محمود الفقي.

راديو 9090 قائمة برامج 9090

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