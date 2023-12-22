تعرف على إيرادات فيلم أبو نسب في أولى أيام عرضه بالسينمات

اقترب فيلم أبو نسب للفنان محمد عادل إمام من تحقيق مبلغ 2 مليون جنيه إيرادات فى أولى أيامه بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم مساء أمس، مليون و900 ألف جنيه، بالتزامن مع احتفال محمد عادل إمام بالعرض الخاص له بمول مصر مساء أمس الخميس.



فيلم أبو نسب

أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

تفاصيل دور محمد إمام

وفاجأ الفنان محمد إمام، جمهوره بطرح تفاصيل فيلمه الجديد "أبو نسب" عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بمناسبة عيد ميلاده.



ونشر إمام صورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلا: “انتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جداً من كتر البوستات و المعايدات والرسائل اللي بتجيلي .. شكراً على كل الحب ده، و بالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم “أبو نسب” “الدكتور علي” من اكتر الشخصيات اللي حبيتها وأنا بعملها".

