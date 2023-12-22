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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 10 أطنان و695 كجم مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاطلاع علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري علي مدار أسبوعين والتي ضمت نتائج الحملات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش علي اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها  قبل طرحها للمواطنين .

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط عدد ( ١٠ طن و ٦٩٥ كجم  ) مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي الي جانب تحرير ١٥ محضر للمخالفين.

وشملت الضبطيات  ٩ طن لحوم مفروم وجلود ودواجن فاسدة وضبط طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم .

وفي مجال التفتيش علي اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم ضبط ٦٩٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والعجوزة والدقي وأكتوبر والوراق .
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة  التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

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