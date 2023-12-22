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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط قائد سيارة دهس طالبا وتسبب في وفاته بالمقطم

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن بالقاهرة قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بطالب وإحداث إصابات أدت إلى وفاته ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية سارية التراخيص قيادة طالب مقيم بدائرة القسم بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها من الخلف سيارة ولاذت بالفرار، وقد نتج عن ذلك إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ووفاته متأثراً بإصاباته ، وبسؤال والد المتوفى أيد ما سبق وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله.

وبإجراء التحريات وإستخدام الأساليب الفنية الحديثة تبين أن السيارة قيادة وملك سائق مقيم بدائرة القسم وأنه وراء إرتكاب الواقعة تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل هروبه خشية ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المقطم دهس طالب مديرية أمن القاهرة مصادمة وفاة قسم شرطة المقطم

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