محافظ أسيوط: البدء في رصف طريق كوبري محمد همام بالبداري

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استكمال خطة الرصف بمركز البداري والبدء في رصف طريق كوبري محمد همام ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً وطبقاً للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.



من جانبه قال محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري إنه تم البدء في أعمال الرصف لطريق كوبري محمد همام بالكداريك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للمركز للعام المالي الحالي 2023 / 2024 وذلك في إطار تكوين شبكات طرق ترتقي وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم وتحقيق السيولة المرورية والبدائل للطرق الرئيسية لافتًا إلى أن الأعمال تتم تحت إشراف رضا خلف نائب رئيس المركز مشيراً إلى متابعته لمراحل أعمال الرصف والتأكد من مراعاة شروط ومواصفات الجودة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والعمل على تسهيل النقل والانتقال بكافة القطاعات.