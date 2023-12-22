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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة السيارات في القاهرة بقبضة الأمن| تفاصيل

سرقة
سرقة

ضبط رجال الأمن تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بالقاهرة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فقد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من مٌدرسة مقيمة بدائرة القسم قرر بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها أمام العقار محل سكنها.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطل له معلومات جنائية مقيم بالجيزة أمكن ضبطه .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" واعترفا بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة تشكيل عصابى سقوط عصابة سرقة سيارات شرطة التجمع الأول مديرية أمن القاهرة وقائع سرقة

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